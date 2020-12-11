Минстрой РФ назвал регионы с наибольшим ростом цен на жилье в 2021 году

В 2021 году средняя рыночная цена квадратного метра жилья в России вырастет до 49 173 рубля. Такой прогноз сделали в Минстрое РФ. Согласно расчетам ведомства, стоимость квадратного метра в среднем по стране увеличится на 539 рублей (+1,1%) по сравнению со вторым полугодием нынешнего года. Между тем, по мнению застройщиков, рост стоимости жилья будет более значительным, чем по оценкам Минстроя.

В ведомстве также подсчитали рыночную стоимость жилого «квадрата» для каждого из 85 субъектов РФ, в большинстве регионов цены на жилье вырастут. Больше всего в наступающем году недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа – Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях, следует из проекта приказа Минстроя. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет в пределах от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей, пишут «Известия». В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за «квадрат».

В значительной части регионов, в том числе в Петербурге, Севастополе, Свердловской и Тюменской областях, на Ямале и Камчатке, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тыс. рублей. В 34 субъектах цены на жилую недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в ведомстве.

Согласно прогнозу Минстроя, снизятся цены только в одном регионе – Бурятии – с 78,18 тыс. рублей до 61,26 тыс. рублей.

По оценкам ведомства, в 2021 году жилье будет дешевле всего в Брянской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Стоимость одного «квадрата» в этих субъектах будет начинаться от 31,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Минстрой ежегодно устанавливает норматив стоимости одного квадратного метра жилой недвижимости. Он используется для расчета размеров социальных выплат для граждан, которым имеют право на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Между тем, деловеперы полагают, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по прогнозам Минстроя. Согласно их расчетам, подорожание «квадрата» в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в российской столице достигнет 20%. Эксперты объясняют это повышенным спросом, спровоцированным льготной ипотекой под 6,5%, и девальвацией рубля.

Москва, Наталья Петрова

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