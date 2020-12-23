Путин потребовал от кабмина отреагировать на рост цен на жилье

Президент России Владимир Путин ждет от правительства реакции на рост цен на жилье из-за введения льготной ипотеки под 6,5%. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, серьезно эти усилия пострадают», – обратился Путин к членам кабмина.

Президент пояснил, что рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотечной программы – как только участники рынка увидели, что «объем кредитных ресурсов выделялся приличный, количество обращений очень большое», цены на жилье поползли вверх. «На это нужно самым внимательным образом посмотреть и соответствующим образом реагировать», – потребовал глава государства.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии Covid-19. В октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

По данным Дом.РФ, рост цен на новостройки в России по итогам девяти месяцев текущего года составил 10,5%, половину повышения стоимости обеспечила льготная госпрограмма по ипотеке.



Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил повышение стоимости квадратного метра в новом жилье не только льготной ипотекой, но и снижением ипотечных ставок, переходом на эскроу счета, оттоком гастарбайтеров, а также ослаблением курса рубля.

По прогнозу деловеперов, подорожание «квадрата» в новостройках в 2021 году будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве достигнет 20%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.12.20

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