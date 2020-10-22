«Хорошо себя зарекомендовала»: кабмин РФ продлил льготную ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство решило продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом он сообщил на заседании кабмина в четверг, 22 октября. По словам Мишустина, соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены на заседании правительства.

Глава правительства напомнил, что программа изначально она была рассчитана до 1 ноября и «хорошо себя зарекомендовала».

«Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль», – добавил Мишустин.

По прогнозу вице-премьера Марата Хуснуллина, продление льготной ипотеки «позволит 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 триллиона 850 миллиардов рублей». По его словам, за время реализации программы выдано более 230 тыс. кредитов на 670 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых была утверждена в апреле в качестве антикризисной меры поддержки застройщиков в пандемию и должна завершиться 1 ноября 2020 года. В июне президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам анонсировал расширение действия льготной ипотеки – максимальный кредит на новостройки в крупнейших агломерациях – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – составит до 12 млн рублей (ранее 8 млн рублей), а для остальных регионов – 6 млн вместо 3 млн. Минимальный взнос было предложено снизить с 20% до 15%. 29 июня премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об увеличении размера льготной ипотеки.

12 октября Минфин РФ инициировал продление программы льготной ипотеки до конца следующего года. Из проекта постановления правительства следовало, что объем выданных кредитов должен увеличиться в три раза – с 900 млрд до 2,8 трлн рублей. Предполагалось, что этой программой воспользуются 877 тысяч человек.

14 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина предложил продлить окончание срока действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Глава правительства Михаил Мишустин поддержал эту идею.

Между тем запуск льготной ипотеки привел к росту цен на квартиры в новостройках. Квартиры в новых домах в июле-августе подорожали на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчета «СберИндекс». По прогнозам экспертов, до конца года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться на 12-15%.

Ранее Банк России предупредил о риске перегрева на рынке из-за продления программы льготной ипотеки. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил, что «потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева» (цитата по РИА «Новости»). Он отметил, что после завершения льготной программы спрос и цены на жилье могут упасть. Если этот момент совпадет с очередным кризисом, когда у населения сократятся доходы, кредитные риски банков могут «существенно вырасти», полагает представитель ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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