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Четверг, 26 ноября 2020, 09:33 мск

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В России запустят льготную ипотеку на частные дома для молодежи

Госкомпания «Дом.РФ» собирается выдавать льготные ипотечные кредиты на индивидуальные жилые дома на первичном рынке для молодежи. Ставка будет аналогичной той, под которую в России выдают льготную ипотеку на квартиры, – 6,5% годовых. На пилотную программу планируется выделить 300 млн рублей из прибыли госкомпании. Она может быть запущена в декабре и продлится до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК.

По его словам, программой смогут воспользоваться граждане не старше 35 лет, у которых есть дети не старше 19 лет.

Как отметил Мутко, в настоящее время почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС, однако банки неохотно выдают кредиты на строительство и приобретение частных домов из-за низкой ликвидности. По его словам, «доля сделок с ипотекой здесь минимальна – до 5%». При этом ипотечная ставка на покупку дома выше, чем на приобретение квартиры на 2-3 процентных пункта, добавил глава госкомпании.

Лимиты на покупку дома будут такими же, как по программе льготной ипотеке на квартиры в новостройках: до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн в других регионах. Кредит можно будет взять на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20 процентов.

Программа будет распространяться только на покупку домов от застройщиков. При самостоятельном строительстве заемщику необходимо будет заключить договор с подрядной организацией.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии Covid-19. В октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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