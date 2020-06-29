«Потенциал есть», – Мишустин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

Глава правительства РФ Михаил Мишустин надеется на дальнейшее снижение ставок по ипотеке. На это, рассчитывает он, может оказать влияние программа льготной ипотеки под 6,5%.

«В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. Есть потенциал и для дальнейшего снижения», – заявил премьер на оперативном совещании с вице-премьерами, отметив, что «этому способствует, в том числе, запуск программы льготной ипотеки под 6,5%».

Мишустин также сообщил о подписании постановления об увеличении размера льготной ипотеки. «Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей», – уточнил глава правительства, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Он добавил, что эти «очень важные изменения» позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.

Напомним, 23 июня президент Владимир Путин в обращении к жителям России предложил распространить действие льготной ипотеки на более дорогое жилье.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.20

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