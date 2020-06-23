Путин поблагодарил россиян за терпение и анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса

В России с 1 января 2021 года будет отменена плоская шкала налогообложения для физических лиц. С таким предложением сегодня в обращении к населению выступил президент России Владимир Путин. Кроме того, до осени будут продлены «антикризисные» выплаты на детей и по безработице, статус самозанятого можно будет получить уже в 16 лет, а регионы получат еще 100 млрд рублей в качестве мер поддержки.

«С 1 января будущего года изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, – заявил он. – Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, что превышает 5 млн рублей».

Предполагается, что что такие меры принесут в бюджет дополнительно около 60 млрд рублей. «Эти средства предлагаю окрасить целевым образом и направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями», – сообщил президент.

Деньги должны пойти, в частности, на закупку лекарств и медтехники «плюсом к тем, что уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение». При этом, подчеркнул глава государства, решения об использовании этих средств должны быть прозрачными и открытыми. «Моральное право принимать эти решения имеют только врачи и общественные деятели, которые делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию», – пояснил он.

Кроме того, сообщил глава государства, в июле семьи с детьми до 16 лет смогут еще раз получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Воспользоваться этой мерой смогут семьи, в которых растут в общей сложности 28 млн детей. Тем, кто уже получил июньскую выплату, июльская будет проведена автоматически, сообщил Путин. Такой же автоматический режим выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до 3 лет.

Вместе с тем на июль и август продляются выплаты по безработице.

В своем обращении глава государства анонсировал также расширение действия льготной ипотеки с сегодняшних норм – для жилья стоимостью до 3 млн рублей, до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях до 12 млн рублей.

Появятся и новые меры поддержки экономики в кризисный период – так, налоговый спецрежим для самозанятых будет распространен на все регионы страны, а такой статус россияне смогут получать уже с 16 лет. На таких начинающих предпринимателей будут распространяться и льготные условия по предоставлению налогового капитала в 1 МРОТ.

Дополнительную поддержку смогут получить регионы. «Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей плюсом к тем 200 млрд о которых мы уже объявили раньше», – сказал Путин. Кроме того, субъекты РФ, лучше других справляющиеся с программами строительства дорог, могут рассчитывать на дополнительные средства для развития дорожной сети.

Еще одно новшество, анонсированное президентом – проведение налогового маневра для компаний сферы IT-технологий. Ставку страховых взносов для предприятий этой сферы Путин предложил снизить с 14% до 7,6%, причем эта мера будет действовать бессрочно. Ставка налога на прибыль должна будет сократиться с нынешних 20% до 3% процентов, «что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», сообщил президент.

Во второй части речи глава государства напомнил о предстоящем плебисците. «1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу только если граждане их поддержат», – заверил президент.

«Эпидемия еще не закончилась, нам надо дожать, додавить эту заразу», – подчеркнул Путин, пообещав, что «преодолеем временные и другие трудности».

Москва, Татьяна Дорофеева

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