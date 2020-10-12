Минфин хочет продлить антикризисную ипотеку до конца 2021 года

Минфин РФ инициировал продление программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до конца следующего года. Ранее Центробанк предупреждал, что этот шаг может привести к перегреву на рынке.

Проект правительственного постановления, согласно которому антикризисную программу предлагается продлить до 31 декабря 2021 года, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что объем выданных кредитов должен увеличиться в три раза – с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей. Предполагается, что этой программой воспользуются 877 тыс. человек.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена в апреле в качестве антикризисной меры поддержки застройщиков и должна завершиться 1 ноября 2020 года. В июне президент РФ Владимир Путин в обращении к населению в связи с эпидемией коронавируса анонсировал расширение действия льготной ипотеки – максимальный кредит на новостройки в крупнейших агломерациях – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – составит до 12 млн рублей (ранее 8 млн рублей), а для остальных регионов – 6 млн вместо 3 млн. Минимальный взнос было предложено снизить с 20% до 15%. 29 июня премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об увеличении размера льготной ипотеки.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин поддержит продление программы льготной ипотеки. По его словам, программа оказалась достаточно успешной и позволила привлечь в строительную отрасль полтриллиона рублей.

Между тем запуск льготной ипотеки привел к росту цен на квартиры в новостройках. Квартиры в российских новостройках в июле-августе подорожали на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отчета «СберИндекс». По прогнозам экспертов, до конца года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться на 12-15%.

В то же время Банк России на прошлой неделе предупредил о риске перегрева на рынке из-за продления программы льготной ипотеки. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил, что «потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева». Он отметил, что после завершения льготной программы спрос и цены на жилье могут упасть. Если этот момент совпадет с очередным кризисом, когда у населения сократятся доходы, кредитные риски банков могут «существенно вырасти», полагает представитель ЦБ.

При этом регулятор пока не видит рисков образования «пузыря» на рынке льготной ипотеки, о котором ранее предупреждал замминистра финансов России Алексей Моисеев. «Пока волноваться не стоит. В рамках программы по состоянию на начало сентября было выдано около 400 млрд руб. при общем лимите 900 млрд руб. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков – около 8,5 трлн рублей», – цитирует Данилова РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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