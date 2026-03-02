Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке

Министерство финансов предлагает освободить от налога на добавленную стоимость организации общественного питания, работающие на упрощенном и патентном режимах налогообложения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин предлагает ввести переходный период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года, на который предприятия, работающие в сфере общественного питания, будут освобождены от уплаты НДС, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

Нововведение касается только тех организаций, которые работают в налоговых режимах УСН и ПСН, а также стали плательщиками НДС с 2026 года.

В министерстве пояснили, что такая мера предоставит предпринимателям дополнительное время для выбора оптимальной системы налогообложения и обеспечит максимально плавный переход к новым законодательным нормам.

Москва, Зоя Осколкова

