Минфин РФ выступил против увеличения налогов для банков

Министерство финансов РФ не будет поддерживать предложения об увеличении налогов для банковского сектора. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, в этом нет необходимости в условиях снижения кредитных ставок.

Министр пояснил, что в условиях действительно высоких процентных ставок по кредитам в министерстве понимают, что эти ставки нужно снижать, чтобы кредиты были более доступные.

«Бюджет, который мы сегодня рассматриваем, бюджетная политика на предстоящие три года, позволяет Центральному банку давать больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому предложения об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике», – отметил Силуанов, слова которого цитирует ТАСС.

Глава Минфина также подтвердил, что его ведомство против дополнительных налогов на роскошь, поскольку их повышение приведет к большим дополнительным поступлениям в бюджет.

Москва, Анастасия Смирнова

