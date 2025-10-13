Это не даст больших доходов в бюджет: Силуанов скептически оценил повышение налога на роскошь

Министерство финансов России не исключает будущего повышения так называемого налога на роскошь, но пока изменение ставки НДФЛ не рассматривается. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«По НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно», – пояснил министр, слова которого цитирует РИА «Новости».

По словам Силуанова, Минфин может заняться проработкой изменений налога, но не в этом финансовом году. При этом глава ведомства обратил внимание, что это не даст больших доходов для госбюджета.

Стоит отметить, что в сентябре глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Россия движется по пути увеличения налога на роскошь. По его оценке, идея с дополнительным налогообложением на высокие доходы в «очень разумная» и «мы так и делаем», но «здесь важно не переборщить».

Напомним, в России уже действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Ставка 13% устанавливается, если годовой доход не превышает 2,4 млн. С доходов от 2,4 и до 5 млн рублей в год налог составляет 15%, до 20 млн – 18%, до 50 млн – 20%. Доходы выше 50 млн рублей в год облагаются по ставке 22%.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube