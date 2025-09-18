российское информационное агентство 18+

«Очень разумно»: Путин оценил идею налога на роскошь

Фото: kremlin.ru

Россия движется по пути введения налога на роскошь. Как сказал глава российского государства Владимир Путин, идея с дополнительным налогообложением на высокие доходы в «очень разумная» и «мы так и делаем».

«По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее – в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», – сказал он на встрече с лидерами думских фракций.

Президент обратил внимание, что в США во время Вьетнамской войны, Корейской войны, поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами.

«В принципе и мы так делаем», – отметил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

