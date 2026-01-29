В России хотят ограничить вывоз золота в слитках физлицами

Министерство финансов РФ предлагает ограничить вывоз золота в слитках физическими лицами. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Законопроект, который ограничит вывоз драгоценного металла 100 граммами, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в кабмине. «Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», – отметил Моисеев.

Над регулированием оборота золота продолжительное время работают Росфинмониторинг, Минфин и Центробанк. Разногласия между ведомствами касаются как в целом введения ограничений, так и предложенного лимита.

Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из России иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота, передает «Интерфакс».

Москва, Зоя Осколкова

