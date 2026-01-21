российское информационное агентство 18+

Минфин не считает Россию обязанной выплачивать царские долги

Россия не обязана выплачивать долги Российской империи. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

«Еще Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», – цитирует замминистра ТАСС.

По словам Колычева, по всем внешним искам Россию представляет Генеральная прокуратура. Если все же судебный процесс начнется, РФ, безусловно, будет участвовать

Ранее стало известно, что зарегистрированный в американском штате Техас инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к РФ с требованием выплатить $225,8 млрд времен Российской империи, в том числе за счет замороженных активов.

В свою очередь Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам до 30 января. Если этого не произойдет, то Москва подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств».

