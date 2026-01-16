Москва потребовала отозвать иск по царским долгам России

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам. Об этом сообщил представитель международной юридической фирмы Marks & Sokolov, которая представляет интересы Москвы в данном деле.

«Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств», – цитирует РИА «Новости» представителя юркомпании.

По его словам, в деле речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по которым аннулирован еще в 1918-м.

«Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», – пояснили в Marks & Sokolov.

Ранее стало известно, что американский фонд подал иск к РФ с требованием выплатить $225,8 млрд времен Российской империи, в том числе за счет замороженных активов.

Москва, Анастасия Смирнова

