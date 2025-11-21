российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 15:32 мск

Глава Минфина оценил размер теневого сектора российской экономики

Теневой сектор российской экономики оценивается примерно в 10% валового внутреннего продукта. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, – это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП», – сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что налогоплательщики в России постепенно отказываются от схем дробления бизнеса.

«По результатам налоговой амнистии за шесть месяцев этого года 25 тысяч налогоплательщиков отказались от схем дробления. Речь идет о более чем 11 тысячах групп налогоплательщиков», – говорится в материалах главы ФНС, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.

Москва, Зоя Осколкова

