Минфин РФ обещает выполнить обязательства бюджета независимо от санкций

Министерство финансов России обещает выполнить все обязательства бюджета на 2025 год, несмотря на новые ограничения, введенные странами Запада. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкции, всё то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено», – заявил глава Минфина в ходе выступления в Госдуме.

Силуанов отметил, что в первоочередном порядке будут выполняться обязательства перед людьми и по поддержке технологического суверенитета. По его словам, в текущем году не планируется сокращений и оптимизаций бюджета.

«Если какие-то пакеты будут реализованы, давайте вместе с вами будем на очередную трехлетку смотреть сбалансированность бюджета с тем, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и макроэкономическую стабильность», – сказал министр.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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