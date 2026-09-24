Минфин РФ назвал основные направления бюджетной политики на три года

Министерство финансов России внесло в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Основные государственные расходы будут направлены на выполнение социальных обязательств, оборону и безопасность, поддержку участников СВО и их семей, технологическое развитие и инфраструктуру.

Бюджет России будет использован для обеспечения устойчивости госфинансов и долгосрочного экономического роста. Отмечается, что дефицит госбюджета в перспективе трех лет, по плану, будет составлять около 2% ВВП ежегодно.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля еще на 3,3%. Таким образом, средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля.

Около 10 трлн рублей выделят на поддержку семей с детьми, будут индексироваться маткапитал и детские пособия. На программы улучшения жилищных условий заложено около 1,9 трлн рублей.

Более 105 млрд рублей правительство планирует направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено свыше 47 млрд рублей, еще 25,7 млрд – на строительство новых. Около 80 млрд рублей выделят на ремонт общежитий вузов и 65 млрд – техникумов.

Почти 278 млрд рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Будет продолжено финансирование лекарственных программ и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Более 4,4 трлн рублей будет выделено на дорожное хозяйство, еще 65,3 млрд – на обновление общественного транспорта. На формирование комфортной городской среды выделят свыше 180 млрд рублей.

Еще одним важным направлением расходов бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Почти 2 трлн рублей заложено на нацпроекты в этой сфере. На проекты «Станки» и «Беспилотные авиационные системы» направят 135,7 млрд и 103,3 млрд рублей соответственно.

Кроме того, Минфин предлагает установить НДС по ставке 22% для товаров электронной торговли, а также ввести сбор в размере 100 рублей за зарубежные посылки стоимостью до 200 евро.

Налог для отдельных компаний горно-металлургического комплекса предлагается установить на уровне 30% от дополнительного дохода, полученного в 2026 году вследствие роста мировых цен на их продукцию к уровню базового 2025 года. При этом для золотодобытчиков ставка налога составит 20%.

В целях дестимулирования налоговой оптимизации через фонды министерство хочет ввести для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок.

Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на ряд доходов от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества. Изменения затронут около 4 млн человек. Необлагаемый налогом порог по вкладам до 1 млн рублей сохранят.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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