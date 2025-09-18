Глава Минфина назвал цифровой рубль новым подспорьем бюджета

Цифровой рубль станет новым подспорьем бюджета, а его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры», – сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов добавил, что отслеживание прохождений цифрового рубля особенно важно для бюджетных расходов. «Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях – это здорово», – заключил министр.

Накануне Казначейство России перечислило первую зарплату в цифровых рублях. Ее получил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Новая форма национальной валюты будет массово внедряться с 1 сентября 2026 года. Вводить в оборот цифровой рубль будут поэтапно. С осени 2026-го крупнейшие банки и компании предоставят клиентам возможность открывать цифровые кошельки, делать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Далее, с 1 сентября 2027-го, к системе подключат все банки с универсальной лицензией и компании с годовой выручкой более 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028-го доступ к цифровым рублям должны обеспечить и все остальные банки и продавцы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube