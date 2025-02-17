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Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

«Команды Минфинов (двух стран) проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», – пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Москва, Светлана Антонова

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