В России перечислили первую зарплату в цифровых рублях

Казначейство перечислило первую зарплату в цифровых рублях. Ее получил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Отмечается, что выплаты в цифровых рублях будут осуществляться только при желании получателя. «С 1 января 2026 года Казначейство России и Банк России обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля», – добавили в министерстве.

Первую зарплату в цифровых рублях получил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий сам сообщил об этом в своем телеграм-канале. По его словам, он получил деньги на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и успел протестировать платежный инструмент: перевел деньги в адрес благотворительных организаций, а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе.

«Убедился, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного», – добавил Аксаков.

Новая форма национальной валюты будет массово внедряться с 1 сентября 2026 года. Вводить в оборот цифровой рубль будут поэтапно. С осени 2026-го крупнейшие банки и компании предоставят клиентам возможность открывать цифровые кошельки, делать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Далее, с 1 сентября 2027-го, к системе подключат все банки с универсальной лицензией и компании с годовой выручкой более 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028-го доступ к цифровым рублям должны обеспечить и все остальные банки и продавцы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

