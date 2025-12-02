Орешкин объяснил укрепление рубля изменением финансовых потоков на валютном рынке

Укрепление российского рубля, которое наблюдается в последнее время, связано изменение финансовых потоков на валютном рынке, связанных, в том числе, с решениями правительства РФ. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия зовет!»

«У нас работает бюджетное правило... Нефть падает, это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок… Ненефтегазовый экспорт, после провала серьезного в 2022 году, показывает положительную динамику. Поэтому здесь потоки валюты на рынок увеличиваются», – пояснил Орешкин.

В то же время представитель Кремля обратил внимание на снижение спроса на валюту в связи с некоторым решениями правительства, которые также оказывают влияние на обменный курс. «Приняли решение по повышению утильсбора, у нас импорт автомобиля серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился, значит более крепкий рубль относительно базового сценария. Это решение имеет прямое последствие с точки зрения динамики обменного курса. Не только автомобили, а целый еще ряд отраслей, которые сопряжены с принятием определенных решений, которые ведут к тому, что спрос на валюту упадет», – уточнил Орешкин, слова которого цитирует РИА «Новости».

В то же время замглавы администрации президента отметил, что в настоящее время наблюдается замещение внешнего долга внутренним с двойным эффектом на ослабление рубля.

«То есть, с одной стороны у нас покупалась иностранная валюта для того, чтобы погашать долги, с другой стороны, это финансировалось банковским кредитованием, что увеличивало еще в целом спрос и давало вторичный эффект с точки зрения валютных курсов. У нас этот процесс закончился. Все долги, которые основные были, они за последние три года оказались выгашенными. Спрос на валюту с этой стороны серьезно снизился. Более того, все указывает на то, что сейчас пойдет обратный тренд», – сказал Орешкин.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube