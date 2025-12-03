российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 20:30 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Официальный курс евро превысил 90 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 4 декабря. Как следует из данных регулятора, евро вновь стал дороже 90 рублей, американский доллар приблизился к отметке 78 рублей.

В частности, курс «европейца» увеличен на 73,89 копейки – до 90,5903 рубля, «американца» – на 49,25 копейки до 77,9556 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня вырос на 5,11 копейки – до 10,9762 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рубль

Официальный курс евро стал дешевле 90 рублей / Орешкин объяснил укрепление рубля изменением финансовых потоков на валютном рынке / Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей / Центробанк РФ снизил официальный курс евро до 92,60 рубля / Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля / Официальный курс евро стал ниже 94 рублей / Доля рубля в экспортных расчетах достигла рекорда / Официальный курс евро опустился ниже 95 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, Рубль, ЦБ РФ,