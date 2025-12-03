Официальный курс евро превысил 90 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 4 декабря. Как следует из данных регулятора, евро вновь стал дороже 90 рублей, американский доллар приблизился к отметке 78 рублей.

В частности, курс «европейца» увеличен на 73,89 копейки – до 90,5903 рубля, «американца» – на 49,25 копейки до 77,9556 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня вырос на 5,11 копейки – до 10,9762 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube