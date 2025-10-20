Минфин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях и золоте

Министерство финансов РФ рекомендует гражданам хранить накопления на рублевых банковских вкладах, в облигациях федерального займа и золоте. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, лучшим способом сохранить сбережения являются рублевые инструменты. «ОФЗ – это способ хранить сбережения, который рассчитан на более длительный срок. Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах в банках в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес его к той же категории, что и ОФЗ, то есть более долгосрочное сбережение», – пояснил замминистра РКБ.

Моисеев не видит смысла в сбережениях в иностранной валюте, поскольку курс рубля укрепился. «Это не значит, что он дальше будет укрепляться, мы не знаем. Он может укрепляться, может нет, но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, безусловно, мы уже несколько лет не видим. С другой стороны, процентные ставки в иностранной валюте очень низкие, поэтому зачем это делать – непонятно», – добавил замминистра финансов.

Перспективы золота Моисеев оценивает позитивно, так как центробанки замещают резервы, которые вложены в американские ценные бумаги и ценные бумаги других государств, этим драгметаллом.

«Был период, когда мировые центральные банки, наоборот, сокращали резервы, сейчас они его поднимают обратно, насколько я могу судить, до среднеисторических вот этих уровней. Из чего я делаю вывод, что спрос на золото будет расти, при этом предложение особо расти не будет. Ну а дальше выводы по цене делайте сами», – допустил Моисеев.

Москва, Зоя Осколкова

