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Вторник, 28 июля 2020, 15:51 мск

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В Минфине предупредили о риске пузыря на рынке льготной ипотеки

Расширять новую ипотечную программу под 6,5% годовых, которая была запущена в мае, не следует, так как это рисковано для бюджета. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В ведомстве считают, на сегодняшний день ипотеку даже под 0% годовых могут себе позволить не более 60% россиян.

По мнению Моисеева, «расширение программ субсидирования за пределами антикризисных мер может стать пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10-15 лет». Замминистра считает, что такие кредиты будут существовать номинальные 20 лет, поэтому расходы бюджета непредсказуемы в неопределенном будущем, сказан он в ходе конференции газеты «Ведомости», передает РБК.

Он также отметил, что банки уже предлагают ставки по этой программе ниже пороговых 6,5%. Еще один аргумент против расширения программы льготной ипотеки – возможный рост нагрузки на неподготовленных заемщиков, считает Моисеев. «Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать», – пояснил он.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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