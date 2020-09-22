К концу года недвижимость в России подорожает на 15%

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют рост цен на новостройки и вторичное жилье. Подорожание обусловлено повышенным спросом из-за действия льготной ипотеки. Кроме того, на рынок вышли инвесторы, которые показывали слабую активность во время режима самоизоляции.

Рост стоимости квадратного метра в России наблюдается последние два года. Это объясняется переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета, пишут «Известия». Так в прошлом году в столичном регионе первичка подорожала примерно на 15%, а наиболее ликвидные проекты – на 20% и более.

Основная причина столь стремительного роста – повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения. По прогнозам экспертов, до конца года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться на 12-15%. «В числе причин – высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов – граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», – пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Пандемия коронавируса не сильно повлияла на стоимость жилья. Во время ограничительных мер девелоперы сдерживали рост цен на новостройки – стагнация продолжалась с апреля по июнь. При этом в Москве цены постепенно росли даже во время самоизоляции. В то же время сформировался отложенный спрос, который становится причиной подорожания сейчас. Самым активным временем по ценовой динамике стало именно лето, когда были сняты ограничения.

Рост цен ожидается и на рынке вторичной недвижимости. Повышенный спрос постепенно приводит к тому, что собственники квартир повышают цены на них. По итогам 2020-го вторичное жилье, по мнению экспертов, может подорожать на 7-8%.

Москва, Зоя Осколкова

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