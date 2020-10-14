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Среда, 14 октября 2020, 18:07 мск

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По просьбе Путина: правительство РФ продлит льготную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров предложил продлить окончание срока действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Глава правительства Михаил Мишустин поддержал эту идею.

«Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан – это льготная ипотека под 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович (Мишустин), с учетом того, что ситуация у нас складывается непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете?» – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Мишустин, в свою очередь, ответил главе государства, что программа будет продлена до середины следующего года.

Как сообщал «Новый День», в начале нынешней недели минфин РФ инициировал продление программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до конца следующего года. Из проекта постановления правительства следовало, что объем выданных кредитов должен увеличиться в три раза – с 900 млрд до 2,8 трлн рублей. Предполагается, что этой программой воспользуются 877 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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