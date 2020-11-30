Цены на квартиры в Екатеринбурге побили исторический рекорд 2015 года

В Екатеринбурге цены на квартиры на вторичном рынке побили абсолютный рекорд, установленный в 2015 году. Метр жилья в среднем сегодня стоит 76 806 рублей. Прошлый рекорд, достигнутый в феврале 5 лет назад, был 76 695 рублей.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 76 806 рублей. Такой уровень цен зафиксирован впервые. Напомним, ранее пиковыми считались ценовые значения от 16 февраля 2015 года – средний ценник на вторичку тогда составлял 76 695 руб./кв. м. За последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,4%, в ретроспективе за месяц – повышение на 1,9%, с начала года – рост составил 6,0%», – сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости.

Больше всего цены растут на квартиры в центре и приближенных районах. Метр жилья на вторичке в центре стоит уже 104 803 рублей, на территории первого ценового пояса – 82 405 рублей. Во втором поясе квартиры стоят в среднем 68 905 рублей за метр. На фоне роста цен продолжает сокращаться количество выставленных на продажу квартир – за последний месяц объем предложения сократился на 11,2%.

Напомним, ранее аналитик УПН Михаил Хорьков сообщал, что цены на новостройки выросли на 10-15%, а по итогам года рост составит 15-20%. Таким образом, эффект от льготной ипотеки постепенно нивелируется: ежемесячный платеж по ипотеке для покупателей за счет роста цен будет таким же, каким был бы при прежних ставках. Эксперт также прогнозирует, что к концу года роста продаж квартир не будет.

Эксперты рынка недвижимости также сообщали, что никаких предпосылок для снижения цен нет ни на вторичном, ни на первичном рынке. Такая тенденция сохранится, как минимум, до середины 2021 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

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