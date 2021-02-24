Цена квадратного метра жилья в Екатеринбурге впервые превысила 80 тысяч рублей

В Екатеринбурге цены на квартиры продолжают бить рекорды. На вторичном рынке квадратный метр стоит в среднем уже 80 785 рублей – такого не было никогда. В новостройках тоже прогнозируют рост на 10%.

Как сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости, цены на квартиры на вторичном рынке растут еженедельно на 0,1-0,7%, начиная с 23 ноября 2020 года, когда был побит абсолютный рекорд стоимости квадратного метра. Сейчас метр жилья на вторичке стоит уже 80 785 рублей. Количество выставленных на продажу объектов начинает постепенно увеличиваться, хотя в конце 2020 года квартиры только исчезали из базы.

«При этом выбор у покупателей все равно стал менее разнообразным: через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,74 тысячи квартир, тогда как год назад в экспозиции выставлялось больше объектов – на 45,2%. На рынке также присутствуют 910 комнат и 390 объектов в пригороде. За месяц объем предложения объектов в пригороде увеличился на 11,9%, а количество комнат стало меньше на 0,1%. Сроки экспозиции объектов – чуть больше 3 месяцев», – сообщили в УПН.

Ранее застройщики сообщали, что и на строящееся жилье цены вырастут на 10%. Это связано с удорожанием стройматериалов, а также нехваткой рабочих рук.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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