В 2020 году уральцы взяли в 1,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в 2019-м

За 2020 год в Уральском федеральном округе было выдано более 190 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 425 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году, на 35% по количеству и на 48% – по объему.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центробанка России, активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямала – в прошедшем году здесь было оформлено 72 тысячи ипотечных кредитов на сумму 189,2 млрд рублей. При этом самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области (38% по количеству и 52% по объему).

Средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО в течение года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и на конец декабря составила 7,5% (в декабре 2019 года – 9,1%).

Ипотечный кредитный портфель в УрФО вырос за 2020 год на 17% и достиг 971 млрд рублей. Его наибольший прирост зафиксирован в Свердловской области – 21%. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке в округе осталась стабильно низкой – около 0,7%.

«В 2020 году показатели ипотечного кредитования в УрФО определяли те же факторы, что и в целом по стране: льготные программы и мягкая денежно-кредитная политика Банка России. Льготная ипотека под 6,5% в УрФО по итогу года составила пятую часть от объема выдачи, оказав существенную поддержку спросу на жилье в условиях пандемии», – отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году в Екатеринбурге спрос на жилье был ажиотажным как раз из-за низких ставок по ипотеке, что привело к повышению цен на недвижимость. На вторичном рынке цена за квадратный метр побила абсолютный максимум – к декабрю метр стоил 72 700 рублей и сейчас цена продолжает расти. Цены на первичном рынке тоже выросли: на жилье экономкласса – на 17%, на комфорт – на 11%. По подсчетам экспертов, повышение стоимости квартир уже нивелировало все экономические выгоды от льготной ипотеки. Поэтому в этом году спрос будет ниже, чем в 2020-м. А цены на жилье продолжат повышаться как минимум на уровне роста инфляции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

Свердловское правительство заявило об устаревшем автопарке. Но за 4 года было закуплено 56 новых машин. / Жительница Екатеринбурга через приставов вернула автомобиль, который ее бывший муж проиграл в карты. / 4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»