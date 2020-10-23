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Пятница, 23 октября 2020, 17:19 мск

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«Нужно иметь в виду последствия»: Банк России оценил перспективы льготной ипотеки

Центробанк поддержал продление льготной ипотеки до середины 2021 года, однако выступил против превращения этого «антикризисного инструмента» в постоянный. «Нужно иметь в виду последствия, которые могут сложиться», – пояснила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Сейчас, на данный момент рисков перегрева мы не видим, но нужно очень внимательно следить за ценами на жилье», – сказала она.

По ее словам, стимулирование спроса с помощью подобных программ, если предложение является «узким звеном», может спровоцировать подорожание жилья. «У нас ипотека в стране развита меньше, чем в других странах, и ипотечное проникновение должно возрастать, но это должно идти наряду с ростом доходов населения», – подчеркнула глава ЦБ РФ.

Если же льготные программы приведут только к более ранней реализации отложенного спроса граждан, а по завершении льготных программ спрос резко упадет – это может привести к резкому снижению цен на жилье, и переосмыслению рисков ипотечного кредитования банками, считает Набиуллина.

Льготные ипотечные программы руководитель Банка России назвала удачным антикризисным инструментом, однако подчеркнула, что «это не повод делать его постоянным инструментом». Если подавляющая часть кредитов будет по субсидируемой, не рыночной ставке, это будет означать, что для других секторов кредитования «мы будем вынуждены поддерживать более высокие ставки», уточнила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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