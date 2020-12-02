«За это кто должен платить?» Хуснуллин объяснил, почему подорожали новостройки

Рост цен на новостройки в России незначителен. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая сегодня на вопросы сенаторов в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». Повышение стоимости квадратного метра в новом жилье представитель правительства РФ объяснил снижением ипотечных ставок, переходом на эскроу счета, оттоком гастарбайтеров и ослаблением курса рубля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о росте цен на новостройки, связанном со снижением ставок по ипотеке, к вице-премьеру обратился соавтор законопроекта о всероссийской реновации сенатор Николай Журавлев. Ранее Хуснуллин выразил благодарность инициаторам этих поправок и заявил, что новый закон следует принять без «лишней нагрузки».

Журавлев отметил, что из-за субсидирования ипотечных ставок на новое жилье появился «нетипичный разрыв» в стоимости «первички и вполне новой вторички». «ЦБ говорит, что продолжение программы может привести к дальнейшему росту цен и появлению «пузыря» на рынке, – пояснил сенатор. – Как правительство относится к этому вопросу, есть ли вообще эта проблема? Не рассматриваете ли другое решение, например, субсидирование [ипотечных ставок] вторички, или субсидирование застройщиков по низкомаржинальным проектам?»

В ответ Хуснуллин заявил, что цена на новостройки взлетела не только из-за льготной ипотеки. «Давайте правде в глаза смотреть: мы перешли на эскроу-счета, – отметил вице-премьер. – Стоимость денег от 2% до 12% легла в себестоимость строительства. За это кто должен платить? Все ушло в цену».

Кроме того, в росте цен на квадратный метр в новостройках Хуснуллин обвинил «ослабление курса рубля». «У нас валютная составляющая в жилье эконом-класса составляет 8-10%, а в комфортном – до 30-40%, – сказал он. – За разницу валют кто должен платить? Тоже ушло в цену».

«Третье – коронавирус, нравится нам или не нравится, нарушил производственные цепочки: где-то поставка сорвалась, где-то строители не вышли, сроки строительства удлинились. За это кто должен платить?» – заявил вице-премьер.

Хуснуллин также обратил внимание, что полтора миллиона мигрантов покинули Россию, и на стройках сейчас ощущается нехватка рабочей силы. По его словам, недавно один из ростовских застройщиков рассказал, что раньше платил сотрудникам по 40-50 тысяч, и дефицита кадров не ощущалось, сейчас же платит по 80-90 тысяч и не может собрать людей.

«Цена немножко поднялась», – уточнил Хуснуллин, отметив, что в некоторых регионах, например, в Мордовии, не поднялась вообще. «В Москве, где у людей деньги есть, да, поднялась», – с вызовом заявил он.

«То, что немножко цена поднялась – это не самое страшное», – подытожил вице-премьер, отметив, что есть другой, более серьезный фактор: в регионах не начинаются новые строительные проекты. «Поэтому, если немножко цена и поднялась, – ну хоть какая-то маржа появилась у застройщиков», – сказал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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