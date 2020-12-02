«Поверьте мне, я в этом разбираюсь»: вице-премьер Хуснуллин назвал споры вокруг закона о реновации «политическими спекуляциями»

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил в поддержку закона о всероссийской реновации, который вызвал в Госдуме ожесточенную дискуссию о возможной коррупционной составляющей в документе. Чиновник назвал многочисленные споры вокруг законопроекта «политическими спекуляциями» и заявил, что «не надо на это поддаваться, надо обязательно закон довести».

«Этот закон, за который я хочу особо сказать спасибо сенаторам Мельниченко, Журавлеву, Шевченко, что внесли этот закон, мы очень надеемся, что он даст нам возможность быстрее реализовывать и сокращать аварийное жилье. Это инструмент, без которого реализация нацпроект невозможна», – заявил вице-премьер.

«Поверьте мне как человеку, который 10 лет занимался расселением аварийного жилья в Татарстане, 9 лет в Москве: я хорошо в этом разбираюсь. И все, что мы лишнего в закон нагрузим – извините меня за сленг, будет мешать потом регионам работать», – заверил Хуснуллин.

По его словам, основная задача закона – «дать максимальную гибкость регионам». «У каждого региона разный бюджет, разные возможности, разная политическая составляющая, поэтому не нужно лишними обязанностями руководителей субъектов нагружать. Очень надеюсь, что закон выйдет», – сказал чиновник.

Вице-премьер также отметил, что в 2021 году пять регионов РФ завершат программу расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. «А всю программу мы должны закончить в 2024 году. Мы считаем, что закончим программу раньше», – подчеркнул он, пояснив, что сократить сроки должен именно новый закон о всероссийской реновации.

Напомним, законопроект о всероссийской реновации в Госдуму внесли в сентябре этого года сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 17 ноября, обсуждение проходило при непосредственном участии Хуснуллин, который специально для этого в разгар пандемии прибыл в Госдуму. Депутаты оппозиционных партий назвали законопроект коррупционным, и предупредили правительство о грядущих скандалах с собственниками, у которых принудительно будут отнимать жилье.

Параллельно с данным законопроектом Госдума рассмотрела аналогичную инициативу главы комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской. Принципиальное различие документов, как ранее отмечала парламентарий, заключается в том, что второй документ предполагает механизм реальных переговоров с владельцами жилой недвижимости, которую предлагается снести, а первый – может лишить граждан гарантий неприкосновенности их собственности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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