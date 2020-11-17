«Это коррупционный закон по поддержке строительной отрасли»: Госдума одобрила всероссийскую реновацию

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении скандальный законопроект о всероссийской реновации, который вызвал бурную негативную реакцию думской оппозиции. Представлять документ специально прибыл экс-глава строительного комплекса Москвы, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спорный документ подготовили трое сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, «единоросс» Евгений Москвичев. Альтернативный законопроект разработали «эсеры» – лидер фракции Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Принципиальное различие документов, как ранее отмечала парламентарий, заключается в том, что второй документ предполагает механизм реальных переговоров с владельцами жилой недвижимости, которую предлагается снести, а первый – может лишить граждан гарантий неприкосновенности их собственности.

В ходе обсуждения законопроектов депутаты обратили внимание, что под «комплексное развитие жилых территорий», которое подразумевает снос старого, в основном пятиэтажного жилья, чаще всего подпадают центральные районы российских городов. «Они имеют очень низкий социальный имидж, видимо, поэтому хотят все эти части перестроить», – с иронией сказал депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, заверив авторов первого законопроекта, что «100 из 100 граждан РФ скажут, что они не хотят видеть такими центры своих городов – из безликих девяти- и 20-этажек и с невозможной транспортной системой».

При этом, как подчеркнул парламентарий, права собственников жилья, которые сегодня предусмотрены в Гражданском кодексе РФ, предлагается урезать – однако никакого сокращения прав строительных корпораций инициатива сенаторов и Москвичева не предусматривает. «То есть речь идет о перекраивании законодательства в пользу строительных корпораций», – констатировал Шеин.

Кроме того, как прозвучало в выступлении, голосование собственников квартир по вопросу включения или исключения домов в проект комплексного развития территории полностью противоречит той норме, которая сегодня действует в законодательстве РФ и устоялась за последние годы.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников (который в конце 90-х занимал в РФ должность министра труда и соцразвития) попросил вице-премьера Марата Хуснуллина пояснить, что сегодня мешает властям регионов и строительным корпорациям договариваться с жильцами пятиэтажек в центрах городов на снос их домов, и застраивать эти территории новым современным жильем. «Это чисто, на мой взгляд, коррупционный закон, связанный с поддержкой строительной отрасли, – определил парламентарий. – Мы не сомневаемся, что надо поддерживать строительную отрасль. Но на самом деле речь о том, что идет борьба за 25% из федерального бюджета, которые выдаются на расселение аварийного жилья. А после принятия этого закона будут распространены и на ветхое жилье».

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, подчеркнул, что в зале Госдумы нет ни одного парламентария, который выступал бы против развития городов – однако о чем может идти речь, если в правительстве РФ до сих пор нет точных данных по объемам ветхого и аварийного жилья в стране. «С 2017 года эти цифры не публикуются», – обратил внимание Коломейщев, отметив, что читал в СМИ о 44 тысячах кв метров такого жилья, однако, по мнению экспертов, цифры намного выше – 200 тысяч кв метров.

Речь может идти об изъятии квартир у собственников только в одном случае: если они находятся в аварийных домах, подчеркнула соавтор альтернативного законопроекта Галина Хованская. Во всех других случаях «надо договариваться, других путей нет», подчеркнула она.

В результате при рейтинговом голосовании первое чтение все же прошел законопроект «единороссов», поддержанный Хуснуллиным. В заключительном слове чиновник заявил, что регионы скрывают точные данные по аварийному жилью, потому что «как только жилой фонд признан аварийным, наступают финансовые обязательства, которые нужно исполнять, поэтому никто не считает, все эту цифру скрывают».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил вице-премьера РФ провести встречи во фракциях и в рамках двух профильных комитетов Госдумы. При этом он назвал одобрение проекта закона «авансом» его соавторам. «Если выйдем на консенсус, нам важно принять этот закон до конца года, – пояснил он, напомнив парламентариям, что им «еще в регионах надо будет этот законопроект отработать».

Принятый в первом чтении законопроект дает право региональным властям утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Чтобы исключить свой дом из этой программы жильцам надо будет собрать треть голосов собственников. При этом под комплексное развитие территорий могут попасть и те участки, на которых только половина домов является аварийными или ветхими.

Москва, Татьяна Дорофеева

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