Противоречит Жилищному кодексу и нарушает права россиян: в Госдуме раскритиковали законопроект «единороссов» о всероссийской реновации

Парламентский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству раскритиковал новый законопроект о всероссийской реновации, внесенный в Госдуму в сентябре представителями «Единой России», однако рекомендовал принять его в первом чтении. При этом глава комитета «эсер» Галина Хованская выступила с особым мнением о документе, указав на многочисленные недоработки, которые противоречат действующему законодательству и ущемляют права и свободы граждан РФ. «Законопроект не поддерживается и требует существенной доработки до принятия в первом чтении», – заявила она.

Согласно заключению комитета, в законопроекте, в частности, отсутствует целостный подход к проектам комплексного развития территории (КРТ), нет перечня объектов недвижимости, которые могут располагаться на территории КРТ с установлением прозрачных критериев таких объектов – аварийность, ветхость, опасность для жизни и здоровья людей – и оценки возможности приведения этих объектов в нормативное состояние.

«Только четкая обоснованность необходимости комплексного градостроительного преобразования территории может служить основой для достижения общественной поддержки реализации таких проектов. В противном случае можно прогнозировать резкое общественное неприятие таких проектов, что не позволит их реализовать на практике», – подчеркнули в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Кроме того, идея вписать в Жилищный кодекс новый раздел по адресным программам по сносу и реконструкции многоквартирных домов приведет к бессистемности и запутанности положений закона. В проекте этого раздела нет определения адресной программы сноса и реконструкции, указания на то, кто принимает или утверждает данную программу, отсутствуют основания ее подготовки.

Более того, авторы законопроекта забыли разработать нормы ответственности должностных лиц за действия, приведшие к нарушению прав граждан – при этом властям предоставлены очень широкие полномочия принятия решений в отношении недвижимости россиян.

«Процедура изъятия в отношении многоквартирных домов, включенных в адресную программу по сносу и реконструкции, не соблюдает базовые принципы принятия решений собственниками помещений в многоквартирном доме, установленные в Жилищном кодексе Российской Федерации», – говорится в заключении комитета.

При этом авторы документа так спроектировали пункты об учете мнения владельцев недвижимости, что они окажутся практически лишены возможности исключить свой дом из программы сноса. Например, для вхождения в программу подсчет голосов осуществляется по количеству жилых помещений с учетом голосов нанимателей, а для исключения из нее – пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

«Согласно части 2 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, только собственники помещений в многоквартирном доме могут распоряжаться принадлежащим им общим имуществом, – подчеркнули в комитете. – Таким образом, подход, при котором наниматели наравне с собственниками помещений в многоквартирном доме принимают решение о включении многоквартирного дома в программу по сносу и реконструкции, противоречит указанному положению Жилищного кодекса Российской Федерации».

Кроме того, новый законопроект сокращает срок, отведенный собственнику жилья на подписание добровольного согласия на передачу квартиры муниципалитету и выселение – ранее на это отводилось полгода, теперь же речь идет о 90 днях, причем гражданин будет получать не несколько предложений о новом жилье, а только одно.

«Также отмечаем, что предлагаемый вид изъятия у собственника жилого помещения не предусмотрен ни гражданским, ни земельным законодательством. Гражданский кодекс устанавливает перечень оснований прекращения права собственности. Таким образом, такой вид изъятия как прекращение права собственности на основании судебного решения должен быть установлен Гражданским кодексом Российской Федерации, – отметили в комитете.

Как считает думский комитет, при всех своих минусах законопроект «единороссов» не решает и своей основной задачи, указанной авторами – обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, поскольку «не улучшает жилищные условия очередников, сохраняя их право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Несмотря на то, что комитет на восьми страницах перечислил нарушения федерального законодательства и недочеты, обнаруженные в законопроекте, он рекомендовал Госдуме принять документ в первом чтении в предложенном виде, а поправки внести только ко второму.

Глава комитета Галина Хованская в особом мнении отметила, что документ предусматривает предварительное и равноценное возмещение только в отношении изъятия нежилых помещений, что «нарушает права собственников жилых помещений, ставя их в неравное положение».

«Конструкция принудительного прекращения права собственности на основании судебного решения представляет собой, по сути, вид изъятия у собственника принадлежащего ему имущества, – подчеркнула Хованская. – Предлагаемый вид принудительного изъятия имущества у собственника не предусмотрен ни гражданским, ни земельным законодательством. Такой подход не соответствует принципам российского законодательства, которое предусматривает изъятие недвижимости только для государственных и муниципальных нужд и только в исключительных случаях, к которым не относится т.н. редевелопмент территории».

При этом инициатива до сих пор не получила заключения правительства РФ, обратила внимание депутат. «Таким образом, законопроект не поддерживается и требует существенной доработки до принятия в первом чтении», – заключила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ.

Профильным при рассмотрении законопроекта назначен комитет по транспорту и строительству – который возглавляет один из авторов документа – Евгений Москвичев. По решению Совета Госдумы отзывы, предложения и замечания к законопроекту принимаются до 18 октября. Пока в электронной системе на сайте нижней палаты парламента размещен отзыв только комитета по жилищной политике.

Законопроект о всероссийской реновации 18 сентября в Госдуму внесли члены «Единой России» – вице-спикер Совета Федерации, представитель Костромской области Николай Журавлев, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представляющий Пензенскую область Олег Мельниченко, член этого комитета, сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы, избранный по федеральному партийному списку, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Поправки авторы инициативы предложили внести в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодекс РФ. В пояснительной записке сказано, что за основу взята программа реновации жилья в Москве. «Законопроектом предусматривается единый механизм комплексного развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного жилья, жилья, подлежащего сносу, реконструкции по адресным программам и для промышленных территорий», – отмечается в документе. При этом территорией комплексного развития станут земельные участки, на которых промышленная зона, аварийное жилье или подлежащее сносу и реконструкции, должно занимать не менее 50% территории. Принимать решения о комплексном развитии территорий смогут региональные власти, которые получат право наделять такими же полномочиями органы местного самоуправления. «Деятельность по комплексному развитию территории может осуществляться органами власти или местного самоуправления как самостоятельно, так и на основании договора о комплексном развитии территории, заключенного с победителем соответствующего аукциона», – говорится в пояснительной записке. В случае принятия закон должен будет вступить в силу в день официального опубликования.

Рассмотрение инициативы «единороссов» должно состояться в нижней палате парламента в октябре, точная дата пока не назначена.

Ранее, комментируя этот законопроект, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин заявил, этот документ фактически отменяет право собственности на недвижимость в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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