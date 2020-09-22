«Крест на праве собственности на жилье в России»: Госдума готовит реновационный скандал

Осенняя сессия Государственной думы может закончиться «определённой степени скандалом» из-за нового законопроекта, который был «экстренно внесен группой сенаторов». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин сегодня перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Речь идет о документе, который фактически отменяет право собственности на недвижимость в России, и касается так называемой «всероссийской реновации».

«То, что предлагает новый законопроект, никакого отношения к расселению ветхого и аварийного жилья не имеет», – подчеркнул парламентарий.

Ионин напомнил цитату из романа Михаила Булгакова о «квартирном вопросе», который «испортил москвичей», и предупредил, что новый законопроект «испортит вообще всю нашу страну, потому что он фактически отменяет право собственности на жилье». Документ разрешает региональным властям самостоятельно определять, какой жилой дом или коммерческое строение можно снести. В пример депутат привел здание Государственной думы в Москве, решение о сносе которого смогут принять чиновники мэрии Москвы.

«Когда жителей будут выгонять из квартир, по этому законопроекту у них есть 90 дней, в течение которых они могут согласиться с тем, что им предложили взамен. А если не согласятся – они все равно окажутся на улице. И будут только потом добиваться своего права на получение жилья», – подчеркнул Ионин, назвав эту норму «абсолютно коррупциоемкой».

Как считает парламентарий, новый законопроект напрямую выгоден крупным застройщикам, которые могут договориться с чиновниками и получить под снос и застройку землю вместе с живущими на ней людьми. При этом Ионин подчеркнул, что новый законопроект почему-то направлен в думский комитет по транспорту и связи, а не в комитет по ЖКХ – хотя 13 страниц документа посвящено именно поправкам в Жилищный кодекс РФ.

«Эта законодательная инициатива может просто поставить крест на праве собственности на жилье в нашей стране», – заявил он.

Напомним, вопрос о «всероссийской реновации» всерьез встал после того как Минстрой РФ возглавил экс-губернатор Тюменской области, бывший президент «Запсибкомбанка» Владимир Якушев. К проведению реновации в масштабах всей страны призывает вице-премьер правительства РФ, бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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