Опять дореформировались: бизнес-омбудсмен назвал причину роста цен на жилье

Реформа строительной отрасли, в ходе которой долевое участие заменено на проектное финансирование, привела к росту цен на жилье и почти полностью остановила строительство в малых и средних городах. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с представителями строительных компаний из 18 регионов страны. По его словам, повышение издержек застройщиков и массовый уход с рынка небольших компаний стали следствием монополизации рынка жилья.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), новостройки сегодня возводятся лишь в 308 городах страны из 1117. В остальных 809 городах (в которых проживает 24 млн. россиян) не строят ничего. В 24 регионах объемы ввода нового жилья нулевые или символические.

Титов, слова которого цитирует его пресс-служба, подчеркнул, что система проектного финансирования заработала только в крупных городах, где застройщики могут рассчитывать на хорошую прибыль. По данным ЦБ, 45% кредитов выдано в Москве, 10% – в Московской области, 7,5% – в Санкт-Петербурге. Остальные 37,5% приходятся сразу на 69 регионов. В 13 субъектах РФ проектное финансирование не выдается вовсе.

В системе аккредитованы 97 банков, однако на деле проектное финансирование предоставляют лишь 23 из них, а в регионах застройщики, как правило, могут получить кредиты только от первой пятерки крупнейших банков. И цены на жилье, соответственно, растут в крупнейших городах. Заметнее всего – в Москве (+16,5%), Московской области (+16,4%), Санкт-Петербурге (+13,1%).

Участники совещания констатировали, что в текущем виде проектная модель не позволяет развивать строительство в регионах с низкой покупательной способностью населения. Банки, в соответствии с установленными стандартами, ориентируются на маржинальность проекта, которая в малых и средних городах небольшая. Как результат, малые и средние компании в отсутствие финансирования уходят с рынка. За год число брендов в строительстве сократилось на 26%, подавляющее большинство из них – это именно небольшие региональные застройщики.

«Жилищный рынок в России перекошен, – резюмировал Титов. – И Банк России, и правительство имеют все возможности, чтобы внести свою лепту в устранение этих перекосов. Излишние затраты на получение проектного финансирования – лишь часть проблемы, не менее важна борьба с завышением стоимости подключения к инженерным сетям, иными административными издержками отрасли».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

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