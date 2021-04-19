Россиян предупредили о вероятном росте налогов на недвижимость

В России подорожание жилья может привести к росту суммы налога на недвижимость в скором времени. Об этом сообщил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Эксперт напомнил, что размер налога зависит от кадастровой оценки недвижимости, на которую в свою очередь влияет реальная рыночная стоимость. Кадастровая оценка как жилых, так и нежилых объектов проводится по состоянию на 1 января определенного года, добавил он. По словам Кулакова, в Москве кадастровая оценка проведена по состоянию на 1 января 2020 года, однако градоначальник «не утвердил ее результаты, чтобы не поднялся налог на недвижимость для бизнеса».

«По состоянию на 1 января 2021 года опять началась кадастровая оценка. Утвердит ли мэр ее результаты, зависит от состояния экономики города», – отметил эксперт (цитата по РИА «Новости»), указав, что в случае положительного решения мэра налог 2022 года будет исчисляться по новой кадастровой стоимости.

Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. «Можно предположить, что кадастровая стоимость вырастет, скажем, на 15%, и тогда налог [за квартиру у МКАД] поднимется с 6 тысяч до 6,9 тысячи рублей», – рассказал Кулаков.

Так как кадастровая стоимость основана на модели массовой оценки, которая базируется на текущих рыночных данных, то увеличение кадастровой стоимости стоит ожидать при следующей государственной оценке, тогда соответственно произойдет и рост налога на имущество, заключил эксперт. Он также отметил, что при утверждении результатов оценки власти берут нижние показатели, что позволяет не допускать резкого повышения налога.

Напомним, по итогам 2020 года цены на жилье в среднем по России выросли на 12%. На это обратил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 8 апреля. При этом, по его словам, в ряде регионов стоимость жилой недвижимости взлетела почти на 20-30%. В связи с этим глава государства поручил ФАС разобраться с ростом стоимости жилья.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснял, что на повышение цен на жилье повлияли несколько факторов – запуск льготной ипотеки, приостановка строек в ряде регионов, срывы в поставках стройматериалов и их удорожание.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.04.21

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