Спасибо льготной ипотеке: в России подскочили цены на «вторичку»

В России с начала 2021 года в городах-миллиониках резко подскочили цены на вторичное жилье. Такие данные опубликованы в рейтинге аналитиков портала «Мир квартир», пишет РБК.

По оценкам экспертов, самый заметный рост в Казани, где средняя стоимость 1 кв метра выросла на 9% – до 99,14 тысяч рублей. В годовом выражении рост составил 15,8%.

На втором месте– Воронеж, где квадратный метр с января по март подорожал на 8,4%. В годовом выражении – на 19,2%;

В топ-5 также вошли Нижний Новгород – за три месяца цены увеличились на 6,9%, с марта 2020 – на 18,4%, Самара – 5,6% (6,4%) и Новосибирск – 5% (8%) соответственно.

Отмечается, что в Москве цены на вторичное жилье с января прибавили в цене 3,2%, за год (на 10,2% за год), в Петербурге – 4,8% (9,9%).

Стоит отметить, что в годовом выражении абсолютным рекордсменом стал Омск – там цены выросли на 23,6%, за три месяца на 4,1%.

Снижение зафиксировано только в Ростове-на-Дону, где квадратный метр подешевел на 1,5%.

Как пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, цены на вторичное жилье росли в течение квартала» в рамках тренда, заданного в 2020-м льготной ипотекой». «Из-за нее дорожали новостройки, а вторичка подтягивалась за ними. К тому же ключевая ставка, а следовательно, и проценты по банковским вкладам был низкие, и население переключилось на инвестиции в недвижимость. Все это разогнало спрос и цены на вторичном рынке», – сказал эксперт.

По его оценке, в этом году ситуация будет немного сглажена. «Цены на регулярном рынке будут остывать, а если и ползти вверх, то медленно. По итогам года мы ожидаем рост цен на московскую вторичку в пределах 6-8%», – отметил Луценко.

Как сообщал «Новый День», в конце 2020 года эксперты предупредили, что в 2021 году в России в результате роста цен на новостройки начнется переток покупателей на вторичный рынок.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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