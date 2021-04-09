В ФАС пообещали разобраться с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверку проведут в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Накануне на совещании с членами правительства Путин обратил внимание на существенное подорожание жилой недвижимости. По его словам, в среднем по России цена выросла на 12%. При этом президент отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%, и еще в ряде регионов, где цены выросли на 17-20%. В связи с этим Путин поручил ФАС разобраться с ростом стоимости жилья.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснял, что на повышение цен на жилье повлияли несколько факторов – запуск льготной ипотеки, приостановка строек в ряде регионов, срывы в поставках стройматериалов и их удорожание.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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