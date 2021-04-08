«Это не просто рост…» – Путин поручил разобраться с ценами на жилье

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с ростом стоимости жилья. «Это не просто рост цены, это существенный рост», – подчеркнул глава государства.

«В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», – цитирует «Интерфакс» слова Путина на совещании с членами правительства РФ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснял, что на повышение стоимости жилья повлияли несколько факторов: запуск льготной ипотеки, приостановка строек в ряде регионов, срывы в поставках стройматериалов и их удорожание.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых была объявлена почти год назад, и будет действовать до 1 июля. В настоящее время правительство РФ рассматривает возможность продления этой программы для отдельных регионов, где цены на жилье еще не сильно выросли.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.04.21

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