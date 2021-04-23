Среди заемщиков по льготной ипотеке всего 10% – с детьми

В России подавляющее большинство клиентов, взявших льготную ипотеку, не имеют детей и только половина из них в браке. Такой вывод сделали аналитики Сбербанка после исследования заемщиков, купивших жилье в новостройках.

Около 90% взявших льготную ипотеку были бездетными, 56,15% состояли в браке, а вот женатых клиентов, которые уже стали родителями, было только 7,72% от общего числа заемщиков. 11,78% ипотечных сделок заключили мужчины 30-35 лет, около 9% – мужчин 25-30 и 35-40 лет, а также женщины 30-35 и 35-40 лет, пишет РБК со ссылкой на данные банка.

«Программа действительно работает на перспективу улучшения жилищных условий, ведь семьи, у которых нет детей, покупают новую жилплощадь на перспективу – расшириться перед рождением детей», – пояснил вице-президент , директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

За год работы программы Сбербанк выдал 628,7 млрд рублей по льготной ипотеке. Более трети заемщиков (35,2% выдачи) покупали квартиры стоившие 3-5 млн рублей. Четверть (26%) выбрали ценовую категорию пониже: от 1 до 3 млн руб. Больше всего льготных кредитов на жилье выдали в Москве (18%), Санкт-Петербурге (10,8%) и Красноярском крае (3,9%).

Ранее аналитики обвинили власти и Центробанк в резком росте цен на жилье. Они отметили, что из-за льготной ипотеки и снижения ставок по депозитам россияне перестали копить деньги и стали вкладывать их в недвижимость. Рост спроса спровоцировал и повышение стоимости.

Президент РФ Владимир Путин из-за скачка цен на жилье поручил ФАС проверить обоснованность такого роста. В среднем по стране квартиры подорожали на 12%, но в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – 18,6%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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