В России ожидается скачок спроса на жилую недвижимость

Эксперты ожидают резкого повышения спроса на новостройки. По мнению специалистов, рынок подстегнет предполагаемое завершение полномасштабной программы ипотеки с господдержкой 1 июля. Об этом пишет «Российская газета».

Решение о завершении программы льготной ипотеки пока не принято окончательно. Поэтому в мае-июне потенциальные заемщики могут поторопиться, чтобы успеть купить квартиру. Кроме того, спрос подогреет снижение ставок по этой программе рядом крупнейших банков, о которых было объявлено в апреле. В то же время Центробанк уже не один раз с начала года поднимал ключевую ставку, за этим может последовать и повышение ипотечных ставок.

На рынке наблюдается рост цен на новостройки, значительное «вымывание» дешевых квартир и отсутствие заметного числа новых проектов. Тем не менее в июне может обновиться рекорд месячных выдач, установленный в декабре прошлого года, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Похожая ситуация сложилась осенью прошлого года. Тогда россияне стремились успеть воспользоваться ипотечной госпрограммой, срок действия которой первоначально был ограничен 1 ноября. Большую часть сделок по продаже жилой недвижимости заключили до объявления о продлении программы.

Уже сейчас наблюдается увеличение интереса к ипотеке. Девелоперы стараются вывести на рынок новый объем предложения, чтобы успеть реализовать хотя бы его часть до завершения льготной программы. «Откладывать вопрос с покупкой квартиры не стоит, так как цены на жилье в ближайшей перспективе не снизятся», – говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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