Ипотека на вторичном рынке подорожает из-за роста ставки ЦБ

Эксперты прогнозируют скорый рост ставок по ипотеке на вторичном рынке в связи с поднятием Центробанком ключевой ставки до 5%. В ближайшие пару месяцев на рынке недвижимости ждут роста спроса: покупатели постараются купить квартиры до того, как кредит станет дороже.

Центробанк России сегодня на заседании поднял ключевую ставку сразу на 0,5% – таким образом, с сегодняшнего дня она составляет 5%. Это означает, что в скором времени и банки пересмотрят свои кредитные программы, в том числе это касается ипотеки.

Руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков считает, что это приведет к очередному всплеску на рынке недвижимости, прежде всего – на рынке вторичного жилья.

«Перспективы вторичного рынка становятся более отчетливыми – ипотечное кредитование подорожает. Операторы рынка могут рассчитывать на некоторое оживление спроса в ближайшие два месяца. Те, покупатели, которые находятся в стадии активного поиска, ускорятся. Совет «успейте взять кредит по низкой ставке» станет основным инструментом продаж и для продавцов квартир, и для продавцов кредитов. Тем более ясности по продлению или корректировке программы льготного кредитования так же нет. Формально она действует лишь до 1 июля 2021 года», – пишет Михаил Хорьков в своем блоге ReBurg на «Яндекс.Дзен».

Цены на вторичном рынке не прекращают расти уже больше полугода. Сейчас квадратный метр здесь стоит 82 428 рублей – это на 1,1% больше, чем в марте, и на 4,2% больше, чем в декабре.

Что касается спроса на новостройки, здесь все будет зависеть от решения правительства по льготной ипотеке. Если Свердловская область не попадет в список регионов, где эту программу продлят, то и в этом сегменте кредиты, скорее всего, подорожают.

В 2020 году в Екатеринбурге цены на первичном рынке выросли на 11-17%, в зависимости от класса жилья. На рост в первую очередь повлияла именно «дешевая» ипотека, объем выдачи которой бил рекорды. Сохранится ли тенденция сейчас, пока неясно, но девелоперы говорят, что и без льготных программ новостройки подорожают процентов на 10, поскольку растут цены на стойматериалы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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