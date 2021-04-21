Подмосковье не отстает от столицы: цены на жилье выросли на 20%

В Подмосковье за время пандемии цены на жилье увеличились на 20%. По данным портала «Мир квартир», самые высокие цены сейчас в Реутове, Красногорске и Одинцово – до 10 млн рублей.

По данным аналитиков, за первый квартал 2021-го квадратный метр жилой недвижимости в ближнем Подмосковье увеличился в цене в среднем на 6%, а за все время пандемии – на 20%, пишет Лента.ru.

«Погоду на рынке новостроек в 2021 году все еще делает дешевая ипотека. Что касается рынка вторичного, то он продолжает держать обороты за счет бюджетного жилья. И здесь Подмосковье находится в более выгодных условиях, чем Москва, где активность покупателей начинает ослабевать по мере снижения их платежеспособности. Область в первом квартале дорожала быстрее столицы, особенно ее ближний пояс, который стал доступнее из-за развития транспортной инфраструктуры», – пояснили эксперты.

Отмечается, что город с самым дешевым жильем – Лыткарино, квартира там в среднем обойдется в 5,6 млн рублей, на втором месте – Домодедово с ценой 6,08 млн рублей. Третье и четвертое места рейтинга заняли Подольск и Балашиха, где квартира обойдется в 6,1 млн и 6,2 млн рублей соответственно. Топ-5 замыкает Лобня– 6,35 млн рублей.

Напомним, в Москве во время пандемии резко подскочи ли цены на квартиры. Так, вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 210,4 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 2,2% дороже, чем в ноябре, и на 12,6% превосходит уровень декабря прошлого года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.04.21

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