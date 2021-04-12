Аналитики назвали виновных в росте цен на жилье

Специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» назвали смягчение кредитной политики причиной роста цен на жилье в России. Они опубликовали свои выводы на сайте IRN.RU.

«В подорожании жилья виноваты сами власти – правительство и Центробанк. А ФАС, при всем желании, не сможет вернуть цены обратно», – заявили аналитики.

По их мнению, резкое смягчение денежно-кредитной политики стало причиной снижения ставок по кредитам, что сделало ипотеку более доступной. Одновременно снизились ставки по депозитам, и копить деньги на квартиру стало не так выгодно. Россияне поспешили вложить средства в недвижимость, а это привело к росту спроса и цен.

«В результате смягчения условий программы льготной ипотекой смогли воспользоваться не только практически все покупатели новостроек массовых сегментов, но даже состоятельные клиенты московского бизнес-класса», – сделали вывод аналитики.

Они посоветовали властям простимулировать рост строительства, который в будущем сдержит рост цен на жилье. Специалисты спрогнозировали, что после резкого скачка цены снизятся, но не до прежнего уровня.

«Из-за прошлогоднего ажиотажа на рынке сложился если не дефицит, то нехватка предложения. И если в ближайшие годы предложение не будет активно пополняться, рынок жилья рискует надолго вернуться в нулевые годы», – подвели итог в аналитическом центре.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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