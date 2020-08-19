В России резко взлетели в цене маленькие квартиры

В России резко подскочили цены на небольшие квартиры. Студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 «квадратов» с начала года подорожали на 13,2%. Сейчас такая квартира в среднем стоит 1,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости в 70 самых крупных городах России, проведенного специалистам федерального портала «Мир квартир». Авторы исследования называют рост цен беспрецедентным.

Как выяснилось, самые дорогие студии и малогабаритные однокомнатные квартиры, кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, выставлены на продажу в Санкт-Петербурге (3,8 млн рублей), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн).

Самые бюджетные маленькие квартиры можно приобрести в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Владикавказе (1,4 млн), Астрахани (1,4 млн), а также в Нижнем Тагиле и Кургане – по 1,3 млн.

Сильнее всего с января подорожали малогабаритки в Рязани, прибавив в стоимости почти 29%. Практически аналогичный прирост продемонстрировали Ставрополь (+28,7%), Саратов (+28,1%), Новокузнецк (+27,7%) и Ульяновск (+27,1%).

Как отметил гендиректор портала Mirkvartir.ru Павел Луценко, более чем 20-процентный ценовой рост на маленькие квартиры показали «многие города, где недвижимость сравнительно дешева, а зарплаты невелики». По его словам, «прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300-500 тыс. рублей за квартиру».

Как пояснил эксперт, «в нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники». Кроме того, драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека под 6,5%, указывал он. «Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье – студии и небольшие «однушки». Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх», – объяснил Луценко.

По оценке аналитиков, меньше всего подорожали маленькие квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде. Во многих из них высокие цены на недвижимость. «Цены там не могут подскочить на 20% – покупатели не поймут», – отметил эксперт

В двух городах квартиры-малометражки подешевели. Речь идет о Симферополе (-1,5%) и Грозныом (-8,4%).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.08.20

Уральские застройщики о новых поправках в ПЗЗ: «Они поддержат квартальную, а не точечную застройку». / В Кургане из-за плановых работ «СУЭНКО» без электричества останутся сотни домов. / Москва выделит Курганской области деньги на покупку жилья сиротам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»