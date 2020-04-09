УПН: Цены на вторичное жилье из-за коронавируса упадут на 10 %

По данным УПН, из-за кризиса в экономике, связанного с пандемией коронавируса, цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизятся на 5-10 %. Что касается первичного рынка недвижимости, то здесь, вероятно, значительного снижения цен не будет. Такие данные сегодня на пресс-конференции озвучила президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

По ее прогнозам, проблем со сдачей жилья в срок не будет, но число сделок купли-продажи сократится на 10-20 %. «Покупать есть смысл и сейчас, и в июне, и в сентябре. Прекрасная возможность вложить деньги в недвижимость», – посоветовала эксперт. Соболева также отметила, что замедлится строительство жилья в пригородах Екатеринбурга, в последние годы оно набирало популярность, но еще до коронавирусного кризиса возможности рынка сократились, потому что дешевое жилье начали строить в Екатеринбурге. «Более оживленное строительство будет, если в Екатеринбурге цены повысятся, но предпосылок к этому пока нет», – считает Соболева.

Иное мнение о будущих ценах на жилье у президента СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслава Трапезникова. По его оценке, в Екатеринбурге очень высокий уровень конкуренции у застройщиков, из-за чего они повышают качество жилья. В кризис цены смогут удержать только те, кто строит качественное жилье. «Лучшие проекты будут востребованы и удержат цену, и даже поднимут. А те, кто не делает продукт нового поколения, будут стагнировать и должны будут конкурировать по ценам, демпингуя», – считает Трапезников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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