Еженедельно с продажи в Екатеринбурге снимают 200 квартир

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жители Екатеринбурга снимают с продажи квартиры. По мнению аналитиков, многие сегодня предпочли отложить решение квартирного вопроса до стабилизации ситуации. За месяц количество предложений на вторичном рынке сократилось на 7,3%.

Как сообщили в аналитическом центре Уральской палаты недвижимости, с середины марта каждую неделю с продажи на вторичном рынке снимались в среднем почти по 200 квартир или по 2% от объема предложения. Всего с тех пор база данных сократилась на 7,3% – сейчас в ней 7 930 квартир.

«Пока на время общей экономической паузы из-за пандемии коронавируса часть продавцов решила отложить решение квартирного вопроса. Хотя говорить о полной остановке рыночных процессов некорректно, потому что запланированные ранее сделки завершаются в онлайн-режиме, – говорят аналитики УПН. – Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 7 930 квартир. Количество объектов в пригороде сократилось на 1,7%, как и объем предложения комнат – на 6,1%. Но выбор у покупателей по-прежнему остается широким: на рынке присутствуют 1,2 тысячи комнат и 630 объектов в пригороде. Сроки экспозиции составляют около 3,5 месяцев».

Напомним, накануне в Екатеринбурге была утверждена официальная стоимость жилья. Как сообщается в постановлении, которое подписал глава города, квадратный метр во II квартале этого года стоит 66 078 рублей 00 копеек. Это несколько ниже, чем в предыдущие месяцы – на I квартал стоимость утверждалась на уровне 66 648 рублей. Это первое снижение за несколько лет, в предыдущие годы жилье дорожало.

По оценке УПН, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет 72 427 рублей, по данным на середину апреля. Она практически не менялась с начала 2020 года, но в перспективе эксперты ожидают снижения на 5-10%. Что касается первичного рынка недвижимости, то здесь, вероятно, значительного снижения цен не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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