В Екатеринбурге снизилась официальная стоимость жилья

В Екатеринбурге утверждена официальная стоимость жилья. Как сообщается в постановлении, которое подписал глава города, квадратный метр во II квартале этого года стоит 66 078 рублей 00 копеек. Это несколько ниже, чем в предыдущие месяцы – на I квартал стоимость утверждалась на уровне 66 648 рублей. Это первое снижение за несколько лет, в предыдущие годы жилье дорожало. Отметим, официальная стоимость «квадрата» нужна для оценки имущественного положения горожан, признания их малоимущими и предоставления им жилья по договорам социального найма.

По прогнозам Уральской палаты недвижимости, из-за кризиса в экономике, связанного с пандемией коронавируса, цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизятся на 5-10 %. Что касается первичного рынка недвижимости, то здесь, вероятно, значительного снижения цен не будет.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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