Спрос на жилую недвижимость упал на 25-37%

В Свердловской области в апреле резко упал объем сделок с жилой недвижимостью. Как рассказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, по данным УПН, за апрель по вторичному рынку снижение составило 25% по отношению к марту, по первичному рынку – 37%. «По данным нашего аналитического отдела, апрель даст провал, в том числе и в объеме выданных ипотечных кредитов. Пока Центробанк опубликовал данные только по марту, когда все еще было хорошо и наблюдался постоянный рост – плюс 20% от числа выданных кредитов. Сейчас мы по активности на рынке недвижимости можем судить: в апреле было снижение объема предложения и количества сделок», – сказал он.

По словам директора САИЖК Александра Комарова, первый квартал 2020 года показывал даже более благополучную ситуацию, чем аналогичный период 2019-го по объему выданной ипотеки. «Но с апреля началось. Тут наложились и ограничения по контактам. Апрель-2020 будет более скромный, чем апрель в 2019 году», – сказал он.

При этом, по его словам, потрясений не происходило и не происходит. «Ситуация действительно стабильная – количество кредиторов не уменьшилось, широкое предложение массового продукта по ипотеке есть», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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